Ryanair começa a cobrar bagagem de mão esta segunda-feira

A Ryanair vai passar a cobrar pelas bagagens de mão, uma medida que visa reduzir os atrasos provocados pela falta de espaço das suas aeronaves Boeing 737. Esta medida foi anunciada em Setembro para ser posta em prática em Novembro, mas a empresa decidiu adiar - devido aos problemas que teve com cancelamentos de voos - e só agora vai entrar em vigor.

"Com o crescente volume de passageiros a usufruir da política de bagagem de cabine da Ryanair, que permite duas peças de bagagem de mão gratuitas, e com índices de ocupação elevados (97% em Agosto), o espaço nos compartimentos de cabine torna-se insuficiente para este volume de bagagem, o que tem causado atrasos nos voos", explicou a companhia aérea, em Setembro.

Assim, só as malas mais pequenas – com dimensões até 35 cm x 20 cm x 20 cm – é que poderão ser levadas para a cabine. As restantes malas de tamanho normal – até 55 cm x 40 cm x 20 cm – serão colocadas no porão da aeronave de forma gratuita antes da entrada no aparelho.

Ao mesmo tempo que tenta retirar as malas de maiores dimensões da cabine, a Ryanair também anuncia uma redução nos preços das malas de porão, para "motivar mais passageiros a despachar bagagem para o porão e reduzir o volume de malas de cabine". O peso das malas despachadas por esta via passa a ser de 20 quilos (em vez de 15) e o preço base dessa mala será de 25 euros (em vez dos actuais 40 euros).



"Esperamos que, limitando os passageiros sem embarque prioritário a levar apenas uma mala de mão pequena para a cabine – a segunda bagagem maior será colocada no porão gratuitamente durante o embarque – iremos tornar o embarque mais rápido e eliminar os atrasos causados pela falta de espaço na cabine em voos mais cheios para mais de 360 peças de bagagem de mão (182 passageiros x 2 malas)", explicou, em Setembro, Kenny Jacobs, director de marketing da Ryanair.

A partir de 15 de Janeiro passará a haver duas filas no embarque: uma para "passageiros com embarque prioritário com duas malas" e outra para "passageiros sem Embarque Prioritário com uma mala apenas". Se algum passageiro sem embarque prioritário se recusar a colocar a mala no porão, ficará em terra. "Não lhes será permitido viajar, sem possibilidade de reembolso". Os passageiros que viagem com bebés "poderão trazer uma pequena mala de 5 quilos na cabine".