TAP elege nova administração a 31 de Janeiro

A TAP vai nomear a 31 de Janeiro o conselho de administração para o mandato 2018-2020. A companhia aérea convocou para o final deste mês uma assembleia-geral extraordinária com dois pontos na ordem de trabalhos: a escolha dos novos órgãos sociais e a ratificação da cooptação de Antonoaldo Neves para o cargo de administrador da TAP SGPS em substituição de Maximilian Otto Urbahn.



A substituição aconteceu em Julho do ano passado, altura em que o ex-CEO da companhia brasileira Azul assumiu um lugar na comissão executiva e, consequentemente, no conselho de administração da TAP.



Antonoaldo Neves é o nome que David Neeleman, que integra o consórcio Atlantic Gateway com Humberto Pedrosa e a chinesa Hainan Airlines, que tem 45% da companhia aérea portuguesa, tem defendido para substituir Fernando Pinto como presidente executivo da TAP.



A Atlantic Gateway e o Governo têm estado em conversações para a escolha dos órgãos sociais da transportadora para o mandato de três anos que agora se vai iniciar, sendo cada vez mais certa a saída de Fernando Pinto do cargo de CEO.



O Estado, que passou a ter 50% da companhia aérea no âmbito do acordo a que chegou com os privados, tem defendido que o actual gestor só deve sair se for essa a sua vontade. Também Humberto Pedrosa assumiu em Dezembro ao Negócios que gostaria que Fernando Pinto se mantivesse no cargo, remetendo a solução para os accionistas e para o próprio gestor brasileiro.



O ex-CEO da Azul – companhia fundada por David Neeleman – é contudo o nome em cima da mesa para a sucessão. Além de falar português e de conhecer o sector da aviação, já teve a experiência de colocação da companhia brasileira em bolsa.



O acordo entre privados e Estado prevê que o presidente do conselho de administração seja nomeado pelo Estado após consulta prévia à Atlantic Gateway. Ficou igualmente definido que a comissão executiva tem três membros, nomeados pelos accionistas privados, sendo o CEO escolhido pela Atlantic Gateway após consulta prévia do Estado.



A composição do novo conselho de administração não estará ainda fechada, sendo que do lado do Estado – que agora indica seis dos 12 membros – não há intenção de proceder a substituições, até porque os nomes que indicou iniciaram funções há cerca de seis meses. No entanto, não está afastada a possibilidade de algum dos membros do conselho de administração – presidido por Miguel Frasquilho – pretender sair.

