Brisa põe Estado em tribunal para receber 53 milhões

A concessionária da Auto-estradas do Douro Litoral (AEDL), participada da Brisa, avançou com uma acção executiva contra o Estado, a Infraestruturas de Portugal (IP) e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) para conseguir receber mais de 53 milhões de euros.



Em Fevereiro deste ano, o Estado foi condenado a efectuar um conjunto de pagamentos à concessionária, de mais de 200 milhões de euros, na sequência de um pedido de reposição do equilíbrio financeiro apresentado em 2013 pela anulação do concurso para a construção da Autoestrada do Centro, com a consequente alegada perda de tráfego na AEDL. O acórdão arbitral proferido no início deste ano condenou o Estado ao pagamento de 42 milhões de euros no primeiro semestre, seguido de pagamentos semestrais, entre Novembro de 2017 e o mesmo mês de 2034, cujos montantes variam entre cerca de 3,5 e 6,5 milhões de euros, num total próximo dos 160 milhões.



No entanto, o Estado – através da IP – não fez até agora qualquer pagamento à AEDL , tendo avançado com uma acção de anulação no Tribunal Central Administrativo.



A participada da Brisa entende que até esta data devia ter recebido mais de 53,4 milhões de euros, razão pela qual em Novembro passado entrou com uma acção executiva no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa contra aqueles três réus, no sentido de obrigar o Estado a pagar o valor a que foi condenado. Do montante reclamado neste processo, o Negócios sabe que quase um milhão de euros é relativo a juros.



O Negócios tem questionado a Brisa desde 27 de Novembro, não tendo, durante o último mês, recebido qualquer resposta oficial por parte da concessionária.

Tratando-se de uma acção executiva a decisão deverá ser tomada já nos primeiros meses de 2018. Caso o tribunal dê razão à concessionária, e a IP continue a não pagar o valor da condenação, haverá lugar a penhoras a favor da AEDL, que podem ser, por exemplo, de receitas de portagem da empresa pública.



A concessão Douro Litoral é constituída por três auto-estradas situadas a norte do país: a A43, a A41 e a A32, num total de 79 quilómetros. Foi adjudicada em Dezembro de 2007, por um período de 27 anos, numa altura em que o Governo pretendia avançar com a Autoestrada do Centro, via que seria indutora de tráfego para a AEDL. No entanto, o projecto acabou por ser abandonado, levando à apresentação em 2013 de um pedido de reposição do equilíbrio financeiro. No total, a concessionária reclamou 1.350 milhões de euros.



O Estado foi também condenado a devolver os valores já pagos pela concessionária relativos a duas taxas, em cerca de um milhão de euros. E perdeu, também em Fevereiro, um outro processo com a AEDL relativo a sobrecustos na fase de construção. A concessionária reclamava 23,5 milhões, tendo o tribunal fixado o valor a pagar de 4,3 milhões.





Estado ganhou um caso Dos três processos que correram com a concessionária do Douro Litoral, o Estado saiu vencedor num. Em causa estava um conjunto de custos acrescidos durante a fase de construção associados à existência de um aterro de cinzas, quantificados pela concessionária em cerca de 32,5 milhões de euros. Em Fevereiro passado o tribunal arbitral julgou improcedente o pedido de condenação do Estado no pagamento de compensações directas por esses custos.







TomE noTa Processos terminados e em curso que opõem as concessionárias ao Estado Apesar de os valores reclamados pela concessionárias ao Estado serem actualmente menos de metade dos que estavam em cima da mesa há um ano, são ainda próximos dos 900 milhões de euros. O diferendo com a Brisal chegou ao fim, mas há ainda quatro pedidos acima dos 100 milhões.



Valor dos pedidos das concessionárias diminui para menos de metade

O valor global dos pedidos de reposição do equilíbrio financeiro apresentados por concessionárias rondava em Junho passado os 874,6 milhões de euros, de acordo com os dados divulgados com a proposta de Orçamento do Estado para 2018. Este valor representa uma redução na ordem dos 1.125,4 milhões face aos pedidos que o Estado tinha em cima da mesa há um ano.



Processo da brisal terminado

Ainda este ano, o Estado viu-se confrontado com outra decisão judicial desfavorável às suas pretensões, neste caso com a Brisal, participada da Brisa. Depois de em 2015 ter sido condenado a pagar um valor da ordem dos 150 milhões de euros, o Estado viu negado provimento à acção que visava a declaração de nulidade parcial do acórdão do tribunal arbitral, na parte que o condenou no pagamento anual de 6,57 milhões de euros. O Estado chegou a efectuar reclamação para o presidente do Supremo Tribunal administrativo, que em Maio indeferiu a reclamação. Este processo chegou, assim, ao fim, estando a ser cumprida a condenação.



Quatro casos pendentes

No caso da Auto-estradas do Douro Litoral, estava ainda pendente, de acordo com informação divulgada no relatório apresentado com a proposta de Orçamento do Estado para 2018, um pedido de declaração de nulidade parcial do acórdão na parte referente ao lanço do IC2, com um valor peticionado de 213,55 milhões de euros. Em curso, segundo o Executivo, estavam ainda dois litígios. Um relativo à subconcessão do Baixo Tejo, na sequência de alterações legislativas, em que a subconcessionária reclama cerca de 155 milhões de euros. O outro diz novamente respeito à concessão do Douro Litoral, na sequência da rejeição de traçado alternativo para a A32, sendo o montante peticionado pela empresa de cerca de 124 milhões de euros. Também a Lusoponte apresentou um pedido, em 2012, na sequência de alterações às taxas de IRC entre 2010 e 2012, reclamando cerca de 100 milhões de euros.