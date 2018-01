"De 5 a 15 de Janeiro estão disponíveis bilhetes promo com um desconto ainda maior para viagens a realizar em Alfa Pendular e Intercidades, em classe turística ou segunda classe", revela a CP no seu site.

Como exemplo, um bilhete em Intercidades, Lisboa ao Porto, em segunda classe, custará 5 euros, o que compara com os 24 euros habituais.

"Os bilhetes com esta promoção têm de ser adquiridos com 10 dias de antecedência, até ao limite de 60 dias, relativamente à data de realização da viagem que poderá ser efectuada entre 14 de Janeiro e 14 de Março", explica a CP.

A empresa realça que há limitações nesta campanha, com datas e números de lugares limitados.

A empresa publicou uma tabela com alguns exemplos, sempre relacionados com viagens em Intercidades. Mas é possível fazer simulações, através do site da empresa.