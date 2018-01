Carris: número de faixas BUS e fiscalização com Polícia Municipal reforçados em 2018

Em 2017, a Carris definiu um conjunto de prioridades, a que irá dar sequência em 2018. Além da renovação da frota e contratação de novos motoristas, tem projectos este ano com vista a aumentar a velocidade comercial, com efeitos no cumprimento de horários, e reduzir a fraude, cujas consequência se fazem sentir ao nível das receitas.