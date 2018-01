CDS e PCP vão a jogo para regulamentar Uber em Fevereiro

Fevereiro é o mês agora apontado pelos deputados para a conclusão do processo que permitirá criar regulamentação para a actividade de empresas como a Uber e Cabify.

Desde Março de 2017 que está para discussão na especialidade a proposta de lei do Governo que cria regras para o transporte em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica, a que se juntaram projectos de lei do Bloco de Esquerda e do PSD com o mesmo objectivo, ainda que com focos diferentes.



No entanto, PCP e CDS-PP não querem deixar de participar neste processo legislativo e têm propostas próprias para o debate. Os comunistas apresentaram já uma proposta de alteração à iniciativa do Governo, com um foco no reforço da protecção de dados pessoais e na delimitação de veículos e preços.



Para o deputado comunista Bruno Dias, é "a natureza dos modelos de negócio que está em causa". "Os carros que se quiser, nos lugares que se quiser, ao preço que se quiser, esse modelo de negócio é que é ilegal", afirmou.





Se for [concluído o processo] em Fevereiro é muito positivo. Admito que se esteja agora em velocidade cruzeiro. josé mendes

Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente



Para os comunistas, as regras que serão definidas para a actividade de empresas como Uber e Cabify devem também contemplar a obrigatoriedade destas empresas terem os seus servidores em Portugal, país onde, defendem ainda, devem igualmente ter a sede.



Já o CDS-PP pretende apresentar propostas no âmbito da discussão na especialidade no grupo de trabalho dos transportes públicos. Ao Negócios, o deputado Hélder Amaral adiantou que a posição dos centristas será de reforço das garantias e da defesa dos consumidores. Naquilo em que as regras para esta actividade puderem ser parecidas com as que existem para o sector do táxi "tentaremos igualar", disse Hélder Amaral, considerando que essa é uma possibilidade em matérias relacionadas com os veículos, os motoristas ou os seguros, como é exemplo a formação exigida ou o tempo de condução. Pelo contrário, a contingentação está fora de causa para os centristas, que admitem ainda assim que os municípios venham a ter algum papel. Em seu entender, é necessária ainda uma maior clarificação da responsabilidade que cabe às plataformas. "Temo que haja abuso de dependência económica", afirmou Hélder Amaral, explicando que, ainda que sem coartar a liberdade contratual, "é possível definir contratos com os operadores com uma duração mínima".





Estamos a cumprir os prazos. Terminam as audições presenciais (...) mas ainda há sugestões escritas que podem chegar. hélder amaral

Presidente da comissão parlamentar de Economia



Com as audições esta semana do presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), João Carvalho, e do secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, os deputados aguardam agora pelos pareceres escritos de entidades como Autoridade da Concorrência. Segue-se um prazo para os partidos apresentarem propostas de alteração, o que deverá acontecer entre final de Janeiro e a primeira semana de Fevereiro, de forma a que no próximo mês o dossiê seja fechado.



Esta terça-feira o presidente da AMT defendeu no Parlamento que na sequência do recente acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a Uber as propostas legislativas deveriam "ser revistadas pelos grupos parlamentares", mas o Governo entende que essa posição "não coloca nada em questão".



Tome nota O que distingue as propostas dos partidos Governo, PSD e Bloco apresentaram iniciativas legislativas para regulamentar as plataformas, mas PCP e CDS também têm posições.



Actividade só para empresas

O PS já disse que se revê na proposta apresentada pelo Governo para a regulamentação da actividade de transporte em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica. Na proposta de lei do Executivo está previsto que prestadores de serviço tenham de ser empresas, ao contrário da iniciativa do PSD que admite que o transporte possa ser feito por condutores individuais.



Taxa de regulação

O projecto de lei do PSD prevê a criação de uma taxa de regulação e supervisão. Determina por outro lado que os motoristas não possam operar veículos mais de dez horas por dia.



Contingentação

A definição de contingentes é uma das grandes diferenças da proposta do Bloco de Esquerda face às restantes iniciativas.



Servidores em Portugal

O PCP apresentou uma proposta de alteração ao diploma do Governo que, entre outras matérias, pretende reforçar a protecção de dados pessoais. Além da obrigatoriedade de estas empresas terem de ter os seus servidores em Portugal, também devem ter sede no país.



Defesa do consumidor

O CDS-PP tenciona apresentar propostas de alteração às iniciativas que estão em cima da mesa no Parlamento, no sentido do reforço da defesa dos consumidores. E querem igualar com os táxis matérias em que isso seja possível.