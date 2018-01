Quem tem os preços mais elevados? Quem cobra mais aos motoristas? Qual a aplicação que tem maior cobertura? As respostas neste comparador do Negócios.

O Negócios comparou o serviço das três aplicações de transporte. No preço para o percurso calculado, ganhou a Cabify. "Desde o início de 2018, as viagens na Cabify estão cerca de 15% mais económicas", confirmou Nuno Santos, responsável da Cabify para Portugal, ao Negócios. No seu cálculo só entra a distância percorrida, não o tempo. Em termos de cobertura geográfica, é a Uber que melhor consegue servir os passageiros, tanto em termos de cidades como no número de motoristas ao serviço. Para quem procura fazer negócio ao volante, é na Taxify que irá encontrar as comissões mais baixas a pagar a uma aplicação.