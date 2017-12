Ligação ferroviária a Espanha com verba para avançar

O projecto ferroviário do corredor internacional Sul, que ligará Sines à fronteira espanhola, e daí à Europa, dá esta sexta-feira um passo decisivo, que permitirá lançar no primeiro trimestre do próximo ano os concursos de um investimento que totaliza os 422 milhões de euros.



Quatro portarias que autorizam a Infraestruturas de Portugal (IP) à repartição de encargos, assinadas pelos secretários de Estado do Orçamento e das Infra-estruturas, vão ser publicadas esta sexta-feira, assegurando, desta forma, a realização de despesa por parte do Estado já a partir de 2018.



No total, a comparticipação nacional para a nova ligação ferroviária entre Évora e Elvas totaliza 264 milhões de euros. O restante será assegurado pelos fundos do mecanismo Interligar a Europa.



Ao Negócios, o ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques, salientou que estes projectos de mais de 400 milhões de euros representam "o lançamento do maior investimento do plano Ferrovia 2020", sendo também "a concretização do maior investimento ferroviário em várias décadas em Portugal". Frisando tratar-se de uma obra que "é consensual", o ministro assegurou que "há condições para o seu arranque no primeiro trimestre do próximo ano", explicando tratar-se do "grande ‘missing link’ do corredor Atlântico".



Segundo o previsto nas portarias, que autorizam a realização desta despesa nos próximos anos, os encargos orçamentais decorrentes da execução destes contratos podem atingir cerca de 5,7 milhões de euros em 2018, ano que será ainda de lançamento dos procedimentos. Já em 2019, serão ultrapassados os 146 milhões de euros e em 2020 os 187 milhões.



Em condições de avançar ficam agora quatro concursos. A ligação Alandroal – Linha do Leste (com uma extensão de 38 quilómetros) é a que exigirá a maior fatia do investimento, de 220 milhões, dos quais 132 milhões de comparticipação nacional. Segue-se a construção do subtroço Freixo-Alandroal, com 21 quilómetros, que vai envolver 105 milhões, dos quais 63 milhões do Estado. Para a construção da ligação Évora Norte-Freixo prevê-se um investimento de 70 milhões (42 milhões de comparticipação nacional). O quarto contrato diz respeito à prestação de serviços de fiscalização da construção da nova ligação de Évora à Linha do Leste, que custará 27 milhões, suportados pelo Estado.



No conjunto, o corredor internacional Sul, de Sines à fronteira, terá um custo de 626 milhões, e entrará ao serviço no fim de 2021.

