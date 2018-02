Lucro da concessão principal da Brisa sobe 48% para 136 milhões

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR), que gere a concessão principal do grupo liderado por Vasco de Mello, anunciou esta quinta-feira um aumento de 48,4% do resultado líquido em 2017, para 136,1 milhões de euros.





Em comunicado, a BCR salienta que no ano passado o tráfego médio diário aumentou 7,1% face a 2016, atingindo os 19.847 veículos.





Os proveitos operacionais da empresa aumentaram 8,2% para 570,7 milhões de euros, com as receitas de portagem a atingirem 557,2 milhões de euros, mais 8,1% do que um ano antes. Um desempenho que a BCR atribui ao acréscimo no tráfego assim como à actualização das taxas de portagem em 0,84% no ano passado.