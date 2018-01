Lucro da IP sobe 230% para 92 milhões até Setembro

A Infraestruturas de Portugal (IP) obteve nos primeiros nove meses de 2017 um resultado líquido positivo de 92,2 milhões de euros, o que representa um aumento de 64,4 milhões de euros, face aos mais de 27,8 milhões do mesmo período de 2016.





Em 2015, ano em que a empresa foi constituída a partir da fusão entre a Estradas de Portugal e a Refer, os resultados líquidos foram negativos em 900 mil euros.





O aumento das indemnizações compensatórias e das receitas de portagens, a par da redução dos gastos operacionais e dos encargos financeiros, justificaram o acréscimo de mais de 230% do resultado líquido da empresa.





Até Setembro a IP recebeu 51,3 milhões de euros de indemnizações compensatórias, mais 20,8 milhões do que no mesmo período de 2016, "em linha com os valores previstos no contrato-programa para a gestão da infra-estrutura ferroviária", explica. Já as receitas de portagem aumentaram 7% – 14,5 milhões de euros – face ao ano anterior, estando igualmente 5% (ou 10,5 milhões) acima do previsto. No acumulado dos primeiros nove meses do ano somaram 276,2 milhões.





"Na óptica do Orçamento do Estado, o saldo global de execução orçamental até ao terceiro trimestre foi de -655,6 milhões de euros. O valor total dos pagamentos [relativos às PPP] a realizar em 2017 ficará abaixo do previsto em orçamento." IP, Relatório síntese de execução orçamental do terceiro trimestre de 2017

Por outro lado, os gastos operacionais da empresa ficaram até Setembro 10,4 milhões abaixo do verificado no mesmo mês de 2016. E estão ainda, de acordo com a IP, 33 milhões de euros abaixo do previsto no orçamento.





Os encargos financeiros também diminuíram em 48,4 milhões euros nestes nove meses, em consequência da redução em 29,1 milhões dos custos financeiros associados à redução da dívida sob gestão directa da IP e em 19,3 milhões dos encargos com a actualização financeira da dívida às subconcessionárias, "a qual tem vindo a reduzir-se com os pagamentos contratualmente estabelecidos", aponta a IP.





Nos primeiros nove meses o EBITDA da empresa liderada por António Laranjo atingiu os 512,8 milhões de euros, o que representa um aumento de 37,1 milhões em termos homólogos, equivalendo também a um acréscimo de 10% face à estimativa da empresa para este período.





Quase 870 milhões para as PPP

De acordo com a síntese do relatório de execução orçamental da IP relativo ao terceiro trimestre, os pagamentos efectuados até 30 de Setembro relativos às parcerias público-privadas foram de 869,3 milhões de euros, valor que representa uma taxa de execução de 101% do valor previsto em orçamento para o período. A empresa sublinha, ainda assim, que "o valor total dos pagamentos a realizar em 2017 ficará abaixo do previsto em orçamento". A previsão dos encargos líquidos com as PPP rodoviárias para 2017 é de 1.181 milhões de euros.





Na óptica do Orçamento do Estado, a empresa ainda apresentava até Setembro um défice de 655,6 milhões de euros. De acordo com a IP, esse saldo "evidencia uma melhoria de 6,4 milhões face ao período homólogo de 2016 e atingiu 69% de realização face ao previsto em sede de Orçamento do Estado".

No final do terceiro trimestre a dívida financeira da empresa, em termos nominais, ascendia a 8.062 milhões, valor que significa uma redução de 96,5 milhões de euros face ao período homólogo de 2016. De acordo com a IP, para essa redução contribuiu o valor das amortizações dos empréstimos do BEI.





Investimento de 41,8 milhões O valor de investimento da Infraestruturas de Portugal (IP) nas redes ferroviária e rodoviária até 30 de Setembro do ano passado foi de 41,8 milhões de euros, o que representa 42% do valor previsto, de acordo com o relatório da execução orçamental do terceiro trimestre. No caso do programa Ferrovia 2020 a execução foi de 27,2 milhões de euros. Para 2018 o ministro do Planeamento e das Infraestruturas já prometeu que o desenvolvimento do plano vai acelerar. Pedro Marques garantiu que 70% do Ferrovia 2020 – que no total soma 2,7 mil milhões de euros – estará em obra ou em concurso este ano, ou seja, cerca de 800 quilómetros de infra-estrutura. O maior investimento do plano Ferrovia 2020,a nova ligação ferroviária entre Évora e Elvas (mais de 420 milhões) está já em condições de ser lançado.

