Plataformas apoiam rivais para combater carro próprio

Sempre que uma nova aplicação de transportes chega a Lisboa, a questão renova-se: há mercado e espaço para tantos carros?



"Creio que sim, estou convencido que sim", respondeu esta quinta-feira, 11 de Janeiro, Rui Bento quando questionado sobre a nova concorrente, a Taxify. O responsável da Uber, a primeira a chegar, em Julho de 2014, não se mostra preocupado com o facto de ter de partilhar motoristas com a nova aplicação, que aplica comissões mais baixas. "Os motoristas passam a ter mais escolha. A Uber já não estava sozinha no mercado", lembrou. E, nesse cenário, tem registado crescimento.



Rui Bento diz acreditar na proposta de valor da Uber. É o mesmo argumento que David Ferreira da Silva utiliza para destacar o serviço da Taxify: "Como esperamos captar público? Oferecendo melhores condições. Por um lado, oferecemos um preço melhor para o motorista: em vez de pagar 25%, paga 15%. Por outro, oferecemos um preço melhor ao cliente, que vai ser menor. No final, o cliente quer ir do ponto A até ponto B com um valor menor. Se tiver um serviço melhor, que acreditamos que podemos proporcionar com estas condições, ainda melhor".



A concorrência não é um obstáculo para a Taxify, antes pelo contrário. "A concorrência é mesmo importante, melhora o ambiente onde entra. Em qualquer monopólio, se entrares com outra empresa e houver concorrência, as condições vão melhorar para o cliente final", posiciona.



Foi isso que a Cabify também percebeu quando decidiu reduzir os seus preços em cerca de 15% no início de 2018. "O mercado da mobilidade é um mercado altamente competitivo, exactamente por existirem tantas questões por resolver nas cidades portuguesas neste sector. Como em qualquer mercado, a competição traz consigo uma maior exigência no serviço prestado por cada operador e isso traduz-se, em última análise, numa vantagem para os utilizadores", aponta o director-geral desta aplicação, Nuno Santos, ao Negócios.



Neste mercado da mobilidade há também que contar com a Chofer, empresa portuguesa presente em várias cidades do país como Lisboa, Coimbra ou Aveiro, embora sem a mesma escala das rivais internacionais.



Mesmo com a falta de enquadramento legal, uma vez que a lei está ainda a ser discutido no Parlamento, as diferentes plataformas optam por destacar um objectivo que têm em comum: encontrar novas formas para que a população se possam deslocar nas cidades, sem recorrer a carro próprio e, assim, evitando engarrafamentos e problemas de estacionamento. "É importante que existam novas formas de mobilidade", remata Rui Bento, referindo a necessidade de expandir esse processo para as áreas mais periféricas das cidades.



Para que a mudança ocorra, há duas partes que têm de ser conquistadas: os motoristas e os clientes. "Acreditamos que, dando melhores condições aos motoristas, vão estar mais felizes, fazer um trabalho melhor e oferecer um melhor serviço ao cliente", diz David Ferreira da Silva. No fundo, o cliente tem de perceber que a solução se adapta à sua vida. Só assim se criam novos hábitos.







Passámos a ter um Uber a menos de cinco minutos de 50% da população portuguesa. Rui Bento

Director-geral da Uber em Portugal

Uber já chegou a Braga A aplicação de transportes Uber começa a funcionar esta quinta-feira, 11 de Janeiro, em Braga. A escolha foi anunciada pelo responsável da Uber para Portugal, Rui Bento. A justificar está o facto da cidade ser aquela onde mais pessoas descarregavam a aplicação sem poder, contudo, realizar viagens. Agora, estará disponível a modalidade UberX, a mais económica. O ambiente de empreendedorismo, com a Start-up Braga, e o facto de ser Cidade Europeia do Desporto em 2018 também pesaram na decisão. Foi fechada ainda uma parceria com o Sporting Clube de Braga, com objectivo facilitar o transporte de adeptos ao estádio em dias de jogo.