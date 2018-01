Polícia e IMT já multaram 1.763 entidades

As forças policiais e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) multaram até agora 1.763 entidades, tendo sido arquivados 44 processos e proferidas oito decisões condenatórias. Os números foram avançados esta terça-feira por João Carvalho, presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes na audição realizada no âmbito do grupo de trabalho dos transportes públicos, onde a regulamentação da actividade de empresas como a Uber e Cabify está a ser discutida.



Esta quarta-feira, o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente foi à comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas explicar que as declarações que proferiu em entrevista ao Expresso sobre a criação de um mecanismo de limpeza de contra-ordenações para a Uber e Cabify foram apenas "uma sugestão" e que "têm um racional".



Isto porque, explicou, existem três propostas no Parlamento para regulamentar a actividade de transporte em veículos descaracterizados a partir de plataformas electrónicas e tem havido decisões contraditórias nos tribunais. Lembrando que actualmente não existe regulamentação, José Mendes voltou a sugerir que fosse definido "um momento zero" pela Assembleia da República, limpando "o que está a acontecer".



"Nunca sugeri um perdão de multas a multinacionais", afirmou ainda o governante, acrescentando que as multas estão a ser passadas a motoristas e não às multinacionais. "Pelo menos estamos a proteger esses motoristas que são micro ou pequenas empresas", considerou o secretário de Estado, reforçando que apenas fez uma sugestão e que é ao Parlamento que cabe a decisão. O responsável garantiu ainda aos deputados que "em momento algum" fez "juízo de valor sobre o agendamento de prioridades no Parlamento".

