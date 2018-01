Provedor-adjunto de Justiça estranha "tolerância acrescida" com carros em segunda fila

Proporcionalidade nos preços, razoabilidade nas multas

Na comunicação que enviou ao Governo levantando questões que têm sido objecto de queixas junto da Provedoria de Justiça, Jorge Miranda Jacob defende que na definição de taxas e tarifas de estacionamento deve haver proporcionalidade. E no que respeita à rapidez com que são aplicadas multas pela falta do comprovativo do pagamento reclama razoabilidade. "A distância ao parquímetro, as condições climáticas, a mobilidade do utente e até a existência ou proximidade de estabelecimentos que se disponham a trocar numerário são aspectos que o agente (de fiscalização) deve tomar em linha de conta, a par da observância do dever de imparcialidade", afirma o provedor adjunto.





Reforço de fiscalização e procedimentos de emergência

Na mesma comunicação, Jorge Miranda Jacob afirma estranhar que as autoridades revelem para com casos de estacionamento em segunda fila "uma tolerância acrescida relativamente àqueles que, em situação de paragem irregular, ainda assim não perturbam de forma tão notória o trânsito". Além de defender um reforço de fiscalização, considera ser necessário "definir procedimentos de emergência a adoptar em situações de ocupação indevida de lugares destinados a cidadãos de mobilidade reduzida e em frente a acessos a garagens". Em seu entender, é "inevitável a imposição de um máximo de efectivos e de equipamentos (reboques)".





Utentes não devem ser penalizados por sinalização insuficiente ou errada

O provedor adjunto critica ainda que situações que não são da responsabilidade dos utentes acabem por ter consequências para eles. É o caso das anomalias no funcionamento das máquinas que emitem talões de estacionamento e das aplicações electrónicas. Lembrando que é exigido ao utente a prova da falta de pagamento em caso de avaria dos equipamentos, Jorge Miranda Jacob aponta que seja feito um aperfeiçoamento técnico que detecte as anomalias. O responsável pede ainda que seja disciplinada a colocação e a alteração da sinalização do estacionamento pago.





Construção de parques com custos moderados

O provedor adjunto de Justiça aproveita ainda para defender a "imperiosa necessidade de se encontrarem alternativas viáveis e efectivas à utilização de veículos particulares". Jorge Miranda Jacob lembra ao Governo que "na maior parte dos centros urbanos a oferta de transportes públicos é cada vez mais deficitária e desfasada das necessidades da população". E aponta como exemplo a "supressão de carreiras, diminuição de horários, redução da frequência da passagem de veículos". Diz ainda que nas zonas tarifadas são construídos parques de estacionamento com "custos inacessíveis". Por isso defende não só a actualização da rede de transportes colectivos em várias cidades, mas também que se estudem soluções que passem pela "construção de parques de estacionamento com custos moderados, situados em locais que permitam uma mobilidade eficaz".