PS exige que motoristas da Uber tenham contrato e empresas licença do IMT

Os socialistas avançaram com propostas de alteração à proposta do Governo para regulamentar as plataformas electrónicas de transporte, como a Uber ou a Cabify. Segundo o jornal Público, o PS procura agora uma aproximação ao PSD para fazer aprovar a lei.

Os motoristas da Uber e outras plataformas do género destinadas ao transporte de passageiros deverão ter obrigatoriamente contrato de trabalho com as respectivas empresas. além disso, as próprias empresas terão que ter uma licença passada pelo Instituto Português d Mobilidade e dos Transportes (IMT)

Segundo a edição desta quarta-feira, 21 de Fevereiro, do jornal Público, estas são duas propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do PS à proposta inicial do Governo para regular esta actividade.