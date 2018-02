Uber e Bell Helicopter terão os primeiros táxis aéreos até 2025

Reuters

"O táxi aéreo é o próximo caminho do nosso sector e é muito importante para nós garantir que estejamos entre os revolucionários que pensam como devem ser os transportes nos próximos 10 ou 20 anos", disse Patrick Moulay, vice-presidente executivo para vendas de helicópteros comerciais, em entrevista á Bloomberg. "Não veremos um táxi a voar amanhã, mas isto está muito mais próximo do que as pessoas pensam."

A Uber revelou os passos iniciais da sua visão para as viagens aéreas no ano passado ao anunciar cinco empresas parceiras com especialidades variadas com o objectivo de tornar acessível e comum um meio de transporte sempre presente na ficção científica. Os testes iniciais são esperados para 2020 em Dallas e Dubai, duas cidades congestionadas de automóveis nas quais os interesses da aviação exercem grande influência.

Em países como a Indonésia e em Nova Iorque, a tecnologia já existe, e alguns clientes usam uma aplicação para reservar helicópteros, disse Moulay. "Quanto ao táxi aéreo, acreditamos que até meados da década de 2020, ou 2025, estaremos a voar, veremos as primeiras aeronaves no ar", disse no Salão Aeronáutico de Singapura.

Fundada em 1935 como Bell Aircraft, a empresa com sede em Fort Worth, no Texas, EUA, entregou mais de 35.000 aeronaves a clientes de todo o mundo, segundo o seu site. A companhia tem plantas adicionais em Amarillo, no Texas, e em Mirabel, no Canadá.