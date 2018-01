A Brasileira vira novo hotel no Porto

A Brasileira vai voltar a abrir portas no Porto. Desta vez, a histórica cafetaria traz também um hotel de cinco estrelas.





O projecto resulta de um investimento de 12 milhões de euros da OPPA – A Brasileira, empresa de António Oliveira, antigo jogador e seleccionador nacional de futebol.



Apesar de ser o único investidor, Oliveira não parte sozinho e junta o maior grupo hoteleiro nacional ao projecto, o grupo Pestana: que lhe irá dar nome e divulgar e vender este Pestana Porto – A Brasileira nas suas plataformas, na gama superior Collection.



O novo hotel conta com 90 quartos e suites, distribuídos por seis pisos. Em cada um deles, haverá uma especiaria exportada na época dos Descobrimentos Portugueses a servir de tema: café, canela, chá, chocolate, anis e pimenta rosa.



Quando o edifício histórico reabrir vai trazer de volta a cafetaria A Brasileira, mantendo a traça original de há 115 anos, juntando-lhe uma esplanada. Está também previsto um restaurante com capacidade para mais de 100 pessoas, com assinatura do chef Rui Martins.



O edifício fica na Rua Sá da Bandeira, junto ao teatro com o mesmo nome e a Estação de São Bento, "a 50 metros da Avenida dos Aliados e a 10 minutos da zona histórica da Ribeira", informou o grupo Pestana esta sexta-feira, 19 de Janeiro.