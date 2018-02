Barreira dos 23 milhões de turistas já foi ultrapassada em 2017

Bloomberg

Portugal terá ultrapassado os 23 milhões de turistas em 2017, superando em um milhão a meta que tinha sido definida para o sector.

"Tudo aponta para que se ultrapassem os 23 milhões. Ainda não temos números finais relativos ao alojamento local, mas mesmo que os de 2016 não subissem já estaríamos acima dessa meta", confirma ao Negócios fonte oficial da Secretaria de Estado do Turismo, liderada por Ana Mendes Godinho.

Em 2016, num relatório complementar do Instituto Nacional de Estatística (INE), o alojamento local pesava 12% dos hóspedes no país. Nesse ano, a actividade representou 2,6 milhões de hóspedes. Os dados debruçavam-se apenas sobre 1.381 estabelecimentos de alojamento local, quando o registo oficial – o RNAL – já apontava para as 47.245 unidades. O mesmo indicador está actualmente nos 57.666 espaços.

Mesmo que apenas se somasse os 20,6 milhões da hotelaria aos 2,6 milhões do alojamento local (registados em 2016, como se não houvesse uma evolução positiva), a barreira dos 23 milhões de turistas está garantida. Todavia, há toda uma outra realidade por contabilizar.

Ao Negócios, Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), explica que os dados do INE apenas têm em conta unidades com mais de 10 quartos, sobretudo estabelecimentos de hospedagem e "hostels", que representam "menos de 10% da oferta". A "quase totalidade" é feita em apartamentos e moradias com menos de 10 quartos, que não entram nesse balanço.

Miranda dá ainda outro exemplo: só a Airbnb representou mais de 1,5 milhões de hóspedes em Portugal no ano passado, o que deixa de fora plataformas como a Booking e a Homeaway. Por isso, quando confrontado com o recorde dos 23 milhões de turistas agora batido, o presidente da ALEP lembra que as estatísticas estão "subestimadas". Esse recorde pode já ter sido batido no passado, diz.