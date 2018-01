Grupo hoteleiro quer contratar 350 pessoas em Portugal

Anónimo

Há 31 minutos

Onde estão todas as grandes mulheres e homens de trabalho deste Portugal? Faltam mãos para apanhar maçãs no Douro, enquanto sobram cada vez mais mãos em tanta parte do Estado de Bem-Estar Salarial criado dentro do empregador para a vida, pago com os frutos da extorsão dirigida ao património dos cidadãos de segunda, chamado sector público. http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/agricultura-e-pescas/detalhe/faltam-maos-para-apanhar-macas-no-douro