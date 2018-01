O que propõem os partidos para a lei que regula o alojamento local

As cinco propostas de alterações à lei do arrendamento de curta duração a turistas sobem esta sexta-feira ao plenário do Parlamento.

PS insiste na autorização do condomínio

Foi a primeira proposta a dar entrada no Parlamento a agitar as águas. Trata-se de impor que, para que seja possível abrir um novo alojamento local, o proprietário do imóvel tenha de obter previamente uma autorização da assembleia de condóminos do prédio em que este se insira. Assinado apenas por dois deputados, Carlos Pereira e Filipe Neto Brandão, o projecto foi controverso desde o início, dentro do PS e do próprio Governo. Os socialistas insistem no tema e contam com apoio do PCP, mas o Bloco já disse que está totalmente contra.





PCP quer dar mais poderes às Câmaras

Os municípios que assim o entenderem deverão poder criar regulamentos municipais, através dos quais limitem o alojamento local "até um máximo de 30% das fracções por prédio e até um máximo de 30% dos imóveis por freguesia", defende o PCP na sua proposta. A ideia é que as câmaras possam definir regras apenas para uma freguesia onde o alojamento local se esteja a desenvolver de forma desregrada. Por outro lado, os comunistas preconizam a necessidade de uma prévia autorização municipal, através de um licenciamento para a actividade de alojamento local. Além de necessidade de autorização da assembleia de condóminos, os proprietários deverão pagar uma taxa ao condomínio pelo uso das partes comuns.





CDS-PP quer tudo no regulamento

O CDS-PP apresentou um projecto de lei com apenas uma proposta de alteração. Basicamente, passa a exigir-se que, com a mera comunicação prévia indispensável ao início da actividade o proprietário junte uma declaração sob compromisso de honra em que atesta que no regulamento do respectivo condomínio não é proibida a utilização das fracções para alojamento local.





Bloco quer limitar alojamento a 90 dias

Os bloquistas defendem que deve haver uma diferenciação entre alojamento local e empreendimento turístico. No primeiro caso, considerado como uma partilha temporária do espaço, a actividade seria limitada a um período de 90 dias ano, findo o qual as plataformas não poderiam continuar a publicitar as casas. Por outro lado, o projecto prevê que sejam cumpridos requisitos garantidos por uma vistoria prévia feita pela câmara municipal. Também para o Bloco as câmaras devem ganhar novos poderes nesta matéria, nomeadamente através da aprovação de regulamentos municipais que, nomeadamente, possam fixar quotas por freguesia em proporção dos imóveis disponíveis para habitação na mesma zona. Por outro lado, as câmaras devem também ter poder para suspender as licenças de alojamento local.





PAN impõe arrendamento para habitação

Por cada três imóveis que detenha em regime de alojamento local, os proprietários devem, obrigatoriamente, reservar um quarto imóvel para arrendamento de longa duração na mesma área urbana. Eis a proposta do PAN Pessoas-Animais-Natureza. Este foi o último projecto-lei a dar entrada e é forma encontrada pelo PAN para dar resposta ao problema da falta de imóveis para arrendamento urbano num cenário em que, defendem, o turismo tem um papel muito importante para a economia do país e o alojamento local não deve ser diabolizado.