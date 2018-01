Porto com 13 pedidos de licenciamento para hotéis nos primeiros nove meses de 2017

O concelho do Porto registou 13 novos pedidos de licenciamento de hotéis nos primeiros nove meses de 2017, volume que quase duplicou face a 2016, informa hoje uma publicação do sector imobiliário.

Dados do Pipeline Imobiliário, um sistema que monitoriza as novas obras em lançamento, com base na informação do licenciamento de obras e da certificação energética, indicam que no concelho do Porto no período de Janeiro a Setembro de 2017 se registaram 13 novos projectos hoteleiros em licenciamento, quase todos (12) na Baixa e Centro Histórico da cidade do Porto.





Em 2016, no período homólogo, os dados do Pipeline Imobiliário avançados hoje à Lusa pela Confidencial Imobiliário, publicação especializada do sector imobiliário, referem que o concelho do Porto registou o licenciamento de sete hotéis, ou seja, o volume quase duplicou em 2017 face a 2016.





Na zona da Baixa e Centro histórico do Porto entraram também pedidos de licenciamento para "119 projectos residenciais" entre Janeiro e Setembro de 2017, dos quais 82% dizem respeito a edifícios de apartamentos.