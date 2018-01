Propostas podem “destruir o sector”, alerta associação do alojamento local

A ALEP está preocupada com as consequências das alterações à lei do alojamento local que o Parlamento está a preparar e que, diz, podem colocar em causa o emprego de vários milhares de pessoas que trabalham no sector.

O processo em curso, de alterações à lei que regula o alojamento local acarreta "um risco grande para o sector pela forma como tem sido conduzido". O alerta vem da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), que sublinha a existência de um "risco de destruição" da actividade e num "resultado catastrófico", não só para o próprio alojamento local, como para o turismo em geral "e na vida de milhares de pessoas e famílias que têm hoje no alojamento local a sua principal fonte de rendimentos".



Num comunicado emitido em vésperas do início da discussão no Parlamento de cinco projectos de lei, a associação liderada por Eduardo Miranda considera que as alterações que estão a ser preparadas "não resolvem os problemas que levantam e, talvez, por desconhecimento, não mediram as consequências que teriam na sociedade nacional".



Desde logo, a polémica proposta de tornar obrigatória a autorização dos condomínios: "seria um factor de impedimento do desenvolvimento do sector um pouco por todo o país" que criaria "um ambiente de conflito do turismo com o alojamento local ao obrigar a milhares de reuniões que podem facilmente transformar-se numa verdadeira campanha contra os turistas".



Igualmente criticada é a proposta do BE de proibir o arrendamento a turistas por mais de 90 dia por ano, que "tornaria inviável a actividade para quem dela faz auto emprego e depende para sobreviver", entende a ALEP. Só em Lisboa e Porto, consideram os responsáveis, "esta proposta empurraria para o desemprego mais de dez mil pessoas que se dedicam directa ou indirectamente ao alojamento local e que teriam que encerrar a actividade. Seria uma das maiores catástrofes sociais provocada por uma alteração legislativa", remata a ALEP.