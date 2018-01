Turim prepara seis novos hotéis em Portugal e estuda alojamento local

As demoras no licenciamento hoteleiro em Lisboa estão a levar o grupo Turim a analisar futuros investimentos no alojamento local. Por agora, tem em obra seis novos hotéis espalhados por Portugal.

O Turim Europa Hotel é uma das unidades do grupo em Lisboa Lusa

O grupo Turim está a preparar a abertura de seis novos hotéis até 2020. O plano de investimento foi confirmado esta terça-feira, 10 de Janeiro, pelo CEO Ricardo Martins, que se escusou contudo a revelar valores.



Com 14 hotéis em funcionamento, o grupo tem já obras a decorrer em cinco cidades: Sintra, Porto, Funchal, Coimbra e Lisboa (com um projecto na Avenida da Liberdade e outro na Avenida da República). Em média, cada uma das novas unidades, terá cerca de 100 quartos.



No caso do hotel em Sintra, o grupo Turim aposta também em salas de conferências, com capacidade até 600 pessoas, e em 175 lugares de estacionamento, procurando resolver um dos problemas existentes naquela vila histórica.



"Como homens de negócios que somos, não vamos estar fechados a novas oportunidades", referiu Ricardo Martins, após um ano de 2017 em que a facturação aumentou 23% face ao ano anterior. As perspectivas para 2018 são também positivas, tendo em conta o ritmo de reservas verificado.



Questionado sobre a possibilidade do grupo apostar no alojamento local, o CEO não descarta essa possibilidade. O principal factor a justificar a análise a este novo ramo de negócio, diz, são as demoras no licenciamento hoteleiro em Lisboa, que classifica como "difícil".



"O alojamento local tem sido uma fuga para quem quer investir e não estar à espera 10 anos por um licenciamento hoteleiro", justificou.