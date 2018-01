Zomato e The Fork põem a mesa para servir turistas

Onde jantar é, cada vez mais, uma decisão tomada com o telemóvel, sobretudo quando não se conhece o mercado. Por isso, as duas principais aplicações de reservas de restaurantes em Portugal – a Zomato e o The Fork – estão a apostar num novo público: os turistas.







A Zomato acabou por testar no Verão uma versão "light" do seu serviço por subscrição Gold: dirigia-se a turistas e durava duas semanas. Após os testes, o caminho acabou por ser outro: "reduzir o preço" da subscrição de três meses para 14 euros, adianta o responsável da Zomato em Portugal, Miguel Ribeiro. Assim, as necessidades dos turistas são "satisfeitas" com o mesmo preço. Sem perder o foco no mercado local – que acaba por influenciar os estrangeiros – a tradução de opiniões foi uma das prioridades para conquistar os utilizadores dos outros 22 países onde está a aplicação de origem indiana.



Informação em diferentes línguas é uma funcionalidade que o The Fork – antiga Best Tables, comprada pela Tripadvisor – já tem disponível. Contudo, o responsável pelo mercado português, Sérgio Sequeira, admite novas melhorias perante o "número crescente" de estrangeiros oriundos dos outros 11 países onde a aplicação está.



No caso da Zomato, são alterações que terão impacto apenas em Lisboa e Porto. "Portugal é dos únicos países onde conseguiríamos cobrir de norte a sul. Meteram-se outras prioridades pelo meio", conta Miguel Ribeiro. É que o país foi escolhido como sede europeia e "campo de testes", cabendo-lhe a expansão da marca e produtos para outras geografias – mais de uma dezena.



"Já tinha metido na cabeça que este ano íamos fazer qualquer coisa no Algarve, em algumas cidades", acrescenta Ribeiro. Depois meteu-se o lançamento da Zomato Gold e os planos caíram. Com retorno positivo: em apenas três meses conseguiu mais do que um ano e meio em venda de publicidade, outra das unidades de negócio em Portugal.



Com 700 mil utilizadores activos e 1,8 milhões de visitas únicas, a expectativa da Zomato é de fechar o ano fiscal com dois milhões de euros em facturação. Já o The Fork opta por não revelar números. "A facturação é quatro ou cinco vezes maior do que quando a Best Tables foi vendida", compara Sérgio Sequeira. Até porque o projecto deixou de se concentrar em restaurantes mais "premium".



Num sector "muito tradicional" e com "empresas pequenas", o objectivo do The Fork é que "um restaurante não tenha o seu número de telefone publicado e que o sistema preencha automaticamente o espaço disponível a cada hora". O esforço está concentrado nos novos restaurantes, que precisam de um "impulso" para se afirmar. Contudo, só cerca de 20% dos espaços inscritos na plataforma opta por pagar 30 euros mensais para ter acesso a este livro de reservas electrónico.



O grande foco do negócio das aplicações de comida continua, por isso, a ser o de "dar a ver". "Entre 70% a 80% usam praticamente como uma ferramenta de pesquisas", reconhece Miguel Ribeiro.





Números Os bastidores das aplicações O The Fork começou como um projecto nacional e acabou integrado pelo gigante Tripadvisor. Portugal marcou a estreia da Zomato na Europa e sua ponte para o mundo.



FORK

2.000 restaurantes em portugal

O The Fork tem registados 2.000 restaurantes. O projecto arrancou com 300. Eram 850 quando migrou para o Tripadvisor.



Modelo de negócio assente nas visitas

Os restaurantes pagam 1,60 euros por cada pessoa que vai ao restaurante através da aplicação.



Consumidor não paga serviço

O The Fork é grátis para os utilizadores. Estes podem ter acesso a descontos directos de 30%, 40% ou 50% em 400 restaurantes.



ZOMATO

Modalidade paga: de Portugal para Dubai

A Zomato Gold, modalidade paga que permite descontos, foi lançada em Portugal e já foi também testada no Dubai e na Índia.



Mais de 5.000 subscrições gold

A aplicação já garantiu 5.000 subscritores do serviço Gold. Há 700 restaurantes aderentes nesta modalidade.



Fluxo diário de fotos e opiniões

Todos os dias são submetidas mais de 700 opiniões e 1.500 fotos. O uso da Zomato é grátis.