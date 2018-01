Norges Bank deixa de ter participação qualificada no BCP

" Sustentou a bolsa nacional com 0,83", já agora como é que fechou a Sonae, com que valorizaçao e com quantos títulos transaccionados? Vai estudar Burro Simões...

Anónimo

Há 1 hora

A contabilidade dos bancos é tão transparente como as águas turvas do rio Tejo no inverno. Cuidado para não queimarem as mãos. À conta de brincadeiras com o BCP perdi 10mil aqui há uns anos. Não percebo o interesse neste banco quando há boas empresas como a Sonae sgps no mercado!