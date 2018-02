A saída de Bolsa da SDC Investimentos é o culminar de um processo que começou no Verão de 2016 chamado projecto Éder, o nome do jogador da Selecção nacional de futebol, que marcou o golo decisivo que garantiu o título a Portugal no Europeu desse ano. Essa é a mesma razão que justifica o nome escolhido para a Investéder, criada por António Castro Henriques e Gonçalo Andrade Santos, que detém 90,315% da SDC Investimentos. A associação ao jogador por parte da empresa que pertence a ambos os administradores da SDC justifica-se com a capacidade de resolver a situação e assegurar uma vitória. Por isso é que o projecto Éder é considerado como o último desenho para viabilizar a SDC Investimentos. Vendida praticamente a área das concessões, a empresa detém ainda 33,33% da Soares da Costa Construção mas está agora focada no imobiliário.