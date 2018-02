Acções da Semapa sobem quase 2% com resultados acima do esperado

Os analistas do BPI destacam a melhoria da dívida e a evolução mais positiva do que o esperado do negócio do cimento. No entanto, não vêem margem para revisão das estimativas.

A Semapa está a negociar em alta na bolsa de Lisboa esta segunda-feira, 19 de Fevereiro, com as acções a reagirem aos resultados de 2017 divulgados conhecidos no final da semana passada.





Os títulos ganham 1,89% para 18,34 euros, tendo chegado a valorizar um máximo de 2,67% para 18,48 euros, o valor mais alto desde 2 de Fevereiro.