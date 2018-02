BCP e Galp descem mais de 1% e penalizam abertura do PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em queda esta terça-feira, 20 de Fevereiro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a descer 0,42% para 5.412,91 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 11 estão em queda, cinco em alta e duas inalteradas.





Lisboa contraria desta forma a tendência positiva das principais praças europeias, no dia em que Wall Street regressa à negociação depois da "pausa" de segunda-feira, devido à comemoração aniversário do primeiro presidente do país, George Washington.