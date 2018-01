BCP renova máximos à boleia das melhorias económicas e incerteza no sector da energia

As acções do BCP estão a subir mais de 6% em dois dias, atingindo máximos de Agosto de 2016. Operadores contactados pelo Negócios destacam dois factores que ajudam a explicar este comportamento: melhoria da economia e incerteza no sector da energia. Mas há outras questões.

As acções do BCP estão a subir 3,14% esta quarta-feira, 3 de Janeiro, para 0,2888 euros, tendo chegado a tocar nos 0,292 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde Agosto de 2016.

A subida expressiva está a ser acompanhada por uma liquidez elevada, tendo já trocado de mãos mais de 80 milhões de acções, quando a média diária dos últimos seis meses é de 64 milhões de títulos.

Esta é assim a segunda sessão consecutiva de fortes ganhos do BCP, tendo ontem apreciado quase 3% com mais de 81 milhões de acções negociadas. No acumulado dos dois dias, o banco liderado por Nuno Amado aprecia 6,18%.

"A partir do momento em que as agências subiram o ‘rating’ de Portugal, o país tem atraído mais investidores. Com este ‘upgrade’ diminui o risco associado ao país o que está a fazer com que mais investidores estejam interessados na bolsa portuguesa", explica Pedro Lino, administrador da Dif Broker.

"Existindo alguma incerteza em relação à energia, acho que tem havido uma transferência" de apostas dos investidores, acrescenta, referindo-se assim às dúvidas que ainda imperam sobre a regulação que vai ser aplicada ao sector.

"Há medida que o risco da dívida diminui" a aposta no BCP tende a aumentar, até porque o BCP é a única forma de os investidores se exporem ao sector financeiro português, já que o BPI tem uma liquidez reduzida, acrescenta o mesmo responsável.

João Queiroz, do Banco Carregosa, adianta que "o BCP começa a estar em linha com o mercado, tendo andado a negociar com desconto" face ao resto do mercado.

O BCP estará a beneficiar da "evolução da economia" e da expectativa em torno do "desempenho das imparidades", cujos últimos dados conhecidos ainda revelaram um montante elevado. E os investidores estarão a acreditar que "pode ter havido um desempenho melhor", explica João Queiroz.

"Há alguma expectativa" em torno dos resultados do último trimestre do ano, que deverão ser conhecidos em Fevereiro.

Quanto à política monetária, ainda que os indicadores como a inflação mostrem novos sinais, "mas ainda é cedo" para se falar sobre mudanças neste sentido, sublinha o responsável do Banco Carregosa.



Este desempenho positivo das acções do BCP surge depois da valorização acima de 40% obtida em 2017, que foi a segunda mais acentuada entre as cotadas do PSI-20.