BCP tem melhor arranque na bolsa desde 2013

O Fogo da Paixão : Alerta Investidores do BCP

Há 25 minutos

Desejo a continuação da ascensão do BCP,

para Vossa felicidade, para bem do País.

Mas, mesmo correndo o risco de lembrar a maldição da Cassandra de Troia,

deixem que Vos alerte no tocante a um dos maiores erros

que se pode cometer em Bolsa.

É da natureza humana apaixonar-se por aquilo que mobiliza forte investimento de análise,

entrando-se numa lógica de justificação, mais do que avaliação serena.

É obviamente assim no plano sentimental.

Mas também é assim na Bolsa, tal como naquele,

e a tal ninguém está imune e pode garantir que “desta água não beberei”!

Ainda há dias Mohnish Pabrai,

um dos discípulos de maior sucesso de Warren Buffett,

referia o fenómeno (“on too much stock research”)

assinalando que até os melhores, são dele vítimas.

Portanto:

As maiores felicidades para o BCP,

mas resistam à tentação de se “apaixonarem” pelo título,

e de subestimarem os riscos

(que não há título que não tenha),

para só verem as qualidades.

Felicidades para Vocês, e Prá frente Portugal e… BCP !