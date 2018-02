Bolsa nacional em queda pela quinta sessão pressionada pelo BCP

O principal índice da bolsa nacional arrancou a sessão em queda, pelo quinto dia consecutivo. O peso-pesado BCP desce mais de 1% e é das acções que mais pressiona a evolução do PSI-20. As restantes praças europeias também estão em em queda.

É a última sessão da semana e a quinta de perdas consecutivas. O PSI-20 está a descer 0,18% para 5.596,70 pontos, com dez empresas em queda, sete em alta e uma inalterada. O sentimento negativo vivido em Lisboa é partilhado pelas restantes congéneres europeias.





A apresentação de resultados na Europa prossegue, com destaque para os vários bancos do Velho Continente que reportaram já as suas contas relativas ao ano passado. Esta manhã, o CaixaBank, dono do BPI, revelou ao mercado que os lucros subiram 61% em 2017. O resultado líquido do também espanhol Sabadell aumentou 13% para 801,5 milhões de euros. Já os resultados do Deutsche Bank foram piores do que o esperado, uma vez que a instituição apresentou um prejuízo maior do que o estimado. As acções derrapam perto de 6%.





Além disso, os investidores vão estar hoje atentos aos dados relativos à taxa de desemprego nos EUA, que deverá ter permanecido em mínimos de quase 17 anos, nos 4,1%, em Janeiro. A maior economia do mundo deverá dar sinais de que o mercado laboral continua a recuperar, com o número de novos postos de trabalho a aumentar no primeiro mês deste ano.