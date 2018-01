Bolsa nacional pouco alterada com subida da EDP a compensar descida do BCP

A bolsa nacional está pouco alterada esta quinta-feira, 25 de Janeiro, depois de ter interrompido ontem uma série de cinco sessões de ganhos, que levaram o índice nacional para máximos de Julho de 2015.





Nesta altura, o PSI-20 sobe ligeiros 0,01% para 5.753,03 pontos, com oito cotadas em alta, cinco em queda e cinco inalteradas.