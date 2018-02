Bolsa nacional sobe. Renováveis e Corticeira sobem à boleia dos resultados

Miguel Baltazar/Negócios

O PSI-20 sobe 0,19% para 5.487,58 pontos, numa altura em que das 18 cotadas que compõem o índice 11 seguem em alta, enquanto quatro caem e as restantes três seguem inalteradas. Entre os restantes índices europeus a tendência também é de ganhos, num dia em que as atenções dos investidores estarão direccionadas para o discurso do presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA, Jerome Powell. Os investidores tentam captar sinais sobre algum mudança ao nível da política monetária no país, mais especificamente sobre a Fed tenciona acelerar o ritmo de subidas de juros.Na bolsa nacional, o arranque de sessão está a ser marcado pela apresentação de resultados da Corticeira Amorim e da EDP Renováveis. As duas empresas anunciaram também que vão porpor um aumento de dividendos aos seus accionistas.As acções da EDP Renováveis sobem 0,98% para 7,22 euros, depois de os lucros quase terem quintiplicado no ano passado, e de o conselho de administração estar a propor aos accionistas aumentar o dividendo para 0,6 cêntimos Já a Corticeira Amorim cresce 0,39% para 10,30 euros, depois de ter reportado uma queda de 29% dos lucros de 2017 e um aumento do dividendo para 18,5 cêntimos A contribuir para a subida do índice está também o BCP, ao crescer 0,87% para 0,2884 euros, bem como os CTT, que apreciam 0,53% para 3,412 euros.Do lado oposto está a Semapa, ao perder 0,61% para 19,58 euros, depois de ontem ter registado uma subida acentuada, atingindo máximos históricos.(Notícia actualizada com mais informação)