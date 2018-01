Bolsa não resiste à correcção do BCP e Mota-Engil

A bolsa nacional não resistiu à tomada de mais-valias sobre as acções que mais impulsionaram o PSI-20 no arranque do ano.

O índice português encerrou a cair 0,13% para 5.615,63 pontos, com oito cotadas a subir, nove a descer e uma sem variação. Nas três sessões anteriores o PSI-20 valorizou 4,35%, naquele que foi o melhor arranque de ano desde 2009, que levaram a bolsa nacional a máximos desde 2015.

O desempenho negativo registado hoje contrariou a tendência positiva das praças europeias, que voltaram a ganhar terreno devido às perspectivas positivas para a evolução da economia global.

Depois de no início da sessão ter superado os 0,30 euros pela primeira vez desde Junho de 2016, as acções do BCP fecharam o dia a desvalorizar 0,27% para 0,2977 euros. No acumulado do ano o banco liderado por Nuno Amado conserva uma subida de 9,45%, o melhor desempenho entre as cotadas do PSI-20.



A Lusa noticiou hoje que o presidente angolano, João Lourenço, ordenou uma avaliação às participações detidas pelo Estado ou empresas públicas em bancos nacionais e estrangeiros, incluindo o BCP, a realizar por um grupo de trabalho liderado pelo ministro das Finanças.

A Mota-Engil, que mais do duplicou de valor em 2017 e também registou um forte arranque de ano, fechou hoje a cair 5,29% para 3,85 euros.





A força negativa do banco e da construtora foi suficiente para colocar o PSI-20 em terreno negativo, apesar de todos os outros pesos-pesados terem fechado em alta, com destaque para o sector energético.