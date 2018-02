Bolsa segue tendência de recuperação da Europa com todas as cotadas em alta

As bolsas europeias abriram em terreno positivo, depois de ontem as praças norte-americanas terem recuperado pela segunda sessão consecutiva.

Pedro Catarino/CM

O PSI-20 abriu a subir 0,76% para 5.414,25 pontos, com as 18 cotadas em alta, numa sessão que está a ser de ganhos mais ligeiros nas praças europeias.

As bolsas asiáticas estão a registar uma sessão positiva (só Tóquio fechou a cair devido à alta do iene), copiando a tendência das praças norte-americanas, que ontem fecharam em alta pela segunda sessão consecutiva, prolongando a recuperação face às perdas da semana passada, que foram as mais intensas em dois anos.

Os investidores vão estar hoje atentos aos dados da inflação no Reino Unido, depois do Banco de Inglaterra ter surpreendido na semana passada ao sinalizar aumentos das taxas de juro devido às pressões inflacionistas no país. Amanhã será a vez dos Estados Unidos anunciarem os dados da inflação de Janeiro, um dado que irá dar mais pistas sobre a necessidade de Reserva Federal acelerar o ritmo de aumento do preço do dinheiro.

A impulsionar a bolsa portuguesa estão as acções do Banco Comercial Português, que sobem 0,44% para 0,2976 euros na véspera do banco apresentar os resultados de 2017. Os números serão conhecidos após o fecho da sessão de quarta-feira.

Também em terreno positivo estão as acções da Jeróniom Martins (+1,54% para 17,32 euros), da Sonae (+0,58% para 1,213 euros) e da REN (+1,15% para 2,468 euros).

Espera-se para hoje uma sessão de liquidez mais reduzida já que muitos investidores estarão ausentes do mercado devido ao feriado que é celebrado na Europa.