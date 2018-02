Bolsas dos EUA regressam aos fortes ganhos

O Dow subiu 1,03% para 24.893,49 pontos, o Nasdaq avançou 1,86% para 7.143,617 pontos e o S&P500 cresceu 1,34% para 2.698,66 pontos.

As bolsas dos EUA fecharam assim a registar subidas acentuadas, regressando aos ganhos desde o início do ano, depois de terem afundado mais de 10% desde Janeiro, quando atingiram máximos históricos.

Os investidores estão a digerir os dados económicos divulgados esta quarta-feira, 14 de Fevereiro. Se por um lado a inflação aumentou mais do que o esperado, por outro as vendas a retalho caíram mais do que estava a ser antecipado.

Este último indicador acabou por baixar as expectativas em torno de um acelerar do aumento de taxas de juro nos EUA, tendo sido este o motivo para as fortes quedas recentes.

Os próximos tempos prometem assim ser quentes, já que os investidores vão tentar antecipar os próximos passos da Reserva Federal (Fed) dos EUA, liderada por Jerome Powell.

Na sessão de hoje os ganhos foram generalizados. Com a Alcoa e a Caterpilar, empresas mais expostas à evolução da economia, a subirem mais de 2,5%.

Na banca, o dia também foi de ganhos expressivos, com o Citi, o Bank of America, o JPMorgan e o Goldman Sachs a apreciaram mais de 2%.