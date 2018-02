Bolsas japonesas afundam na pior sessão desde Novembro de 2016

Esta segunda-feira, o dia foi negro nas praças europeias e norte-americanas. Na Europa, as bolsas registaram a queda mais forte desde Julho de 2016. Nos Estados Unidos, Wall Street sofreu a queda mais violenta desde 2011 e Wall Street perdeu mais de 1 bilião no dia da queda recorde de mais de mil pontos do Dow Jones.



Esta terça-feira, 6 de Fevereiro, o cenário na Ásia abre a possibilidade uma sessão idêntica de perdas na Europa. No Japão, o Nikkei fechou a tombar 4,73% para os 21.610,24 pontos, tendo registado a maior queda desde Novembro de 2016. Este índice caiu 10% face ao máximo de 26 anos alcançado a 23 de Janeiro deste ano. O nipónico Topix desvalorizou 4,40% para 1.743,41 pontos, tendo atingido também a maior queda desde Novembro de 2016.





As bolsas japonesas acompanharam assim as perdas das congéneres norte-americanas e europeias. Os receios crescentes dos investidores em torno da inflação nos Estados Unidos - que poderá levar a uma subida mais rápida das taxas de juro de referência por parte da autoridade monetária norte-americana (Fed) - continua a dominar as atenções e a pressionar a evolução das bolsas pelo globo.