BPI melhora recomendação do BCP após resultados. Acções disparam mais de 5%

As acções do BCP já estiveram a valorizar mais de 7% para máximos do final de Janeiro, depois de o banco ter revelado que os seus lucros cresceram sete vezes em 2017.

O Banco Comercial Português (BCP) regista fortes subidas na bolsa nacional esta quinta-feira, 15 de Fevereiro, com as acções a reagirem aos resultados apresentados ontem, após o fecho do mercado.





Os títulos do banco liderado por Nuno Amado valorizam 5,45% para 32,14 cêntimos, depois de terem chegado a disparar um máximo de 7,61% para 32,8 cêntimos, o valor mais alto desde 31 de Janeiro.