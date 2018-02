Conheça as cotadas da bolsa de Lisboa com maior potencial

Após duas semanas a cair mais de 4% em cada uma delas, o PSI-20 já apagou os ganhos conquistados em 2018 e segue agora com um saldo negativo superior a 1%.

A praça portuguesa acompanhou o movimento de correcção que atingiu as principais bolsas mundiais, sobretudo na segunda-feira, dia que ficou marcado pela queda histórica de mais de mil pontos do Dow Jones numa só sessão.

Foram muitos os analistas que classificaram esta queda de excessiva, considerando que abriu boas oportunidades para os investidores apostarem em cotadas mais penalizadas em excesso.

O Negócios reuniu os preços-alvo atribuídos pelos analistas às cotadas portuguesas, efectuando em baixo o "ranking" tendo em conta o potencial de valorização.





A Nos é a cotada do PSI-20 que apresenta o maior potencial de valorização, tendo em conta o preço-alvo médio de 6,52 euros. A esta margem de progressão elevada não é alheia a queda dos títulos em 2018 (caem mais de 10% no terceiro pior desempenho entre as acções do PSI-20). Quase metade das recomendações são de “comprar”.

A Sonae Capital é actualmente a única cotada da bolsa lisboeta que apenas tem recomendações de compra. A dona do Tróia Resort apenas é acompanhada pelo BPI e pelo CaixaBI, mas é aposta para ambos os bancos de investimento. "A empresa pode tirar partido do ‘boom’ do turismo, dos vistos ‘gold’ e da popularidade única de que o país está a ser alvo entre a comunidade de viajantes", escreveu recentemente o CaixaBI. Face ao preço-alvo médio de 1,19 euros, a empresa apresenta um potencial de subida de 17%. A Sonae Capital é de longe a cotada do PSI-20 com melhor desempenho em 2018 (+14,32%).

A queda do dólar levou a Altri a um desempenho negativo este ano (-14,72%), que entre as acções do PSI-20 só é superado pela Pharol. A desvalorização das acções afastou a cotação do preço-alvo médio dos analistas (4,95 euros), pelo que os títulos apresentam agora um potencial de 12%. A maioria dos analistas recomenda manter as acções da empresa fabricante de pasta.

A Navigator está entre as cotadas do PSI-20 com as melhores avaliações dos analistas. Com uma proporção de 62,5% de recomendações de "comprar", apresenta uma margem de subida de 12%, face ao "target" médio (4,50 euros). "O caso de investimento da Navigator continua a ser muito simples: um balanço robusto, níveis de eficiência operacional elevados, forte geração de ‘cash flow’ e capacidade de gestão e controlo accionista para manter uma política de dividendos generosa", adiantou o BPI, numa nota em que reiterou a Navigator na sua lista de apostas.

A Sonae é uma das cotadas do PSI-20 com melhor desempenho da bolsa portuguesa este ano. Os títulos sobem 5,42%, mas os analistas acreditam que o potencial de valorização não está esgotado, com o preço-alvo médio a situar-se 10% acima da última cotação. Mais de metade dos analistas que segue a cotada co-liderada por Paulo Azevedo atribui recomendações de “comprar”.

Semapa é uma das empresas preferidas dos analistas na bolsa portuguesa. Dos cinco bancos que seguem a cotada, quatro mandam "comprar" e só um diz para "manter". Os analistas dão um preço-alvo médio de 19,25 euros à empresa, uma avaliação que apresenta um potencial de subida de 10% face à cotação actual. Além das perspectivas positivas para a evolução do sector do papel e para o sector do cimento em Portugal e no Brasil, o BPI diz que as acções estão "a negociar a um desconto mais elevado do que a média face ao valor líquido dos activos".

O forte arranque do ano levou a cotação do BCP para níveis superiores à avaliação média dos analistas (28 cêntimos). Apesar do banco ter acompanhado a correcção dos mercados accionistas das últimas duas semanas, a cotação actual aponta para um potencial de desvalorização de 4%. Uma situação que não impede que metade dos analistas que seguem o banco atribuam às acções uma recomendação de comprar.

A construtora liderada por Gonçalo Moura Martins é a cotada que apresenta o maior potencial de queda entre as cotadas portuguesas acompanhadas pelos analistas. O preço-alvo médio da Mota-Engil é de 3,54 euros, o que incorpora um potencial de queda de 12%. No ano passado a construtora mais do que duplicou de valor, naquele que foi o melhor desempenho entre as cotadas do PSI-20.





Potencial médio de 12%

A correcção dos últimos dias deixou as acções a negociarem em níveis atractivos face às avaliações dos analistas. Os "targets" para as cotadas do PSI-20 conferem um potencial médio de 12% às acções em Lisboa, sendo que apenas três empresas negoceiam neste momento acima da avaliação dos analistas.



"Na ausência de alterações materiais nos fundamentais das empresas, vemos estas descidas mais abruptas como possíveis oportunidades de compra, tendo em conta a nossa perspectiva de uma eventual reversão do movimento de subida das taxas de juro sem risco (EUA e Alemanha)", realça a equipa de "research" do BiG, em declarações publicadas pelo Negócios na terça-feira, 6 de Fevereiro.

Já João Queiroz, director da banca online do Banco Carregosa, alerta que "a amplitude destas variações recomendariam alguma cautela, sobretudo antes de se conhecerem as estimativas de receitas e de resultados do último trimestre de 2017".



Depois de um ano de subidas expressivas, a maioria dos bancos de investimento está a recomendar "manter" as acções nacionais. Das 176 recomendações emitidas para as cotadas nacionais e recolhidas pelo Negócios, 85 (48,3%) são para "manter", 66 (37,5%) para "comprar" e 25 (14,2%) para "vender".





Sonae Capital e papeleiras são aposta

Entre as empresas do PSI-20, a Sonae Capital, a Semapa e a Navigator são as apostas dos analistas, com a maior proporção de recomendações de "comprar". O bom momento do turismo nacional, a recuperação em Portugal e no Brasil, com reflexo no negócio do cimento e as boas perspectivas para os preços da pasta são os principais motivos que justificam a preferência por estas empresas.





CTT e Nos com potencial

Ainda assim, em termos de potencial face ao preço-alvo, são as companhias que têm sido mais pressionadas em bolsa as que oferecem maior margem de progressão. A operadora liderada por Miguel Almeida apresenta espaço para valorizar 33%, enquanto a empresa de correios, que perdeu quase metade do seu valor no último ano, tem potencial de subida de cerca de 27%.



No lado oposto, apenas Mota-Engil, que mais do que duplicou de valor em 2017, BCP e Jerónimo Martins negoceiam acima dos "targets".



Apesar deste desfasamento face às avaliações quer a construtora quer o banco contam com mais recomendações de compra. No caso do BCP, 50% dos "ratings" são de "comprar", enquanto na Mota-Engil 40% dos analistas mandam "comprar".