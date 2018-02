Empresa de cabazes com participação qualificada na SAD do Benfica

A empresa Quinta de Jugais passou a deter uma participação qualificada de 2,004% no capital social da SAD encarnada. A empresa sediada em Oliveira do Hospital é conhecida por vender cabazes de Natal.

Depois da compra de 1.300 acções realizada no passado dia 23 de Janeiro, a empresa Quinta de Jugais passou a deter 2,004% do capital social da SAD do Benfica, uma posição que lhe garante uma participação qualificada na sociedade encarnada.

Em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Benfica comunica que o capital social da Quinta de Jugais "é detido em 50% por António Manuel Alves Martins e em 50% por Pedro Luís Alves Martins".

A empresa sediada em Oliveira do Hospital é conhecida por vender cabazes de Natal bem como pela venda e produção de doces, enchidos e outros produtos artesanais.



De acordo com o relatório e contas da SAD benfiquista de Dezembro do ano passado, além dos 40% directamente detidos pelo Benfica clube na sociedade encarnada, uma SGPS do clube detinha 23,65% do capital. Seguia-se José António dos Santos com 12,71%, José da Conceição Guilherme com 3,73% e o presidente benfiquista Luís Filipe Vieira com 3,28%.





A partir de agora também a empresa Quinta de Jugais passa a deter uma participação qualificada na SAD do Benfica.