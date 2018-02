Energia e retalho levam bolsa de volta às quedas

A bolsa nacional iniciou a sessão com uma queda muito ligeira, a reflectir a desvalorização das acções dos sectores da energia e do retalho. Do lado oposto, destaque para a Pharol, que volta a subir mais de 2%.

O PSI-20 desce 0,06% para 5.437,94 pontos, com oito cotadas em queda, oito em alta e duas inalteradas. No resto da Europa o arranque da sessão também está a ser marcado pelas quedas, ainda que ligeiras. Isto depois de na última sessão as bolsas terem registado a maior subida dos últimos 10 meses, a aliviar das quedas acentuadas acumuladas na sete sessões anteriores.Na praça nacional, as é a energia e o retalho que mais determinam a descida da bolsa, numa altura em que a EDP Renováveis cai 1,22% para 6,91 euros e a Galp Energia perde 0,43% para 14,945 euros.No retalho, a Sonae SGPS deprecia 0,73% para 1,22 euros e a Jerónimo Martins cai 0,24% para 16,54 euros.Do lado dos ganhos, destaque para as acções da Navigator, que sobem 1,84% para 4,312 euros, depois de a empresa ter apresentado os seus resultados de 2017 antes da abertura do mercado. Os lucros da papeleira liderada por Diogo da Silva ascenderam a 207,8 milhões de euros no ano passado. Este valor representa uma quebra de 4,5% face ao ano de 2016, período em que empresa obteve 217,5 milhões de euros. Apesar da descida, os resultados ficaram ligeiramente acima das estimativas do CaixaBI , que antevia que o resultado líquido da ex-Portucel fosse de 203 milhões de euros em 2017.