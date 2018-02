Estratega do Morgan Stanley que antecipou volatilidade recomenda comprar agora

Michael Wilson, estratega do Morgan Stanley, diz que depois dos estragos feitos na semana passada, é tempo de comprar acções.

Reuters

Depois da tempestade nos mercados, a bonança para os investidores. A frase resume a visão do estratega do Morgan Stanley que antecipou um aumento da volatilidade este ano. Depois dos estragos da semana passada – em que os principais índices dos dois lados do Atlântico acumularam uma desvalorização de 5% - o especialista acredita que agora é tempo de comprar acções.

Michael Wilson, estratega do Morgan Stanley para o mercado accionista norte-americano, defende que o "choque de volatilidade" que atingiu os mercados de acções nos últimos dias colocou as avaliações em níveis atractivos, com o S&P 500 a negociar apenas 16 vezes os lucros por acção estimados para os próximos 12 meses.

Este é um nível que consideramos "muito barato", tendo em conta que a yield associada às obrigações do Tesouro a dez anos continua abaixo de 3%, escreveu o analista numa nota aos clientes, citada pela Bloomberg.

Wilson acredita que "a maior parte dos danos de correcção de preços está feita", ainda que não veja a volatilidade a regressar aos baixos níveis que caracterizaram o ano de 2017.

A semana passada foi marcada por uma forte volatilidade nos mercados accionistas, com os títulos a corrigirem dos máximos consecutivos atingidos em Janeiro, e a reagirem às novas perspectivas para a inflação, que poderão influenciar fortemente um aperto da política monetária por parte dos bancos centrais.

Tanto na Europa como nos Estados Unidos, os mercados accionistas completaram na sexta-feira a sua pior semana em dois anos.