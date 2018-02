Estrangeiros têm o dobro das recomendações de venda de acções portuguesas

A sua opinião

A grande desilusão Há 52 minutos A vida de investidor é feita de desilusões

e um dos segredos da sobrevivência em Bolsa

é aprender com as desilusões e seguir em frente.

Os que confiam demasiado no semelhante,

são predispostos em Bolsa a grande desilusões:

dando demasiada relevância a eruditos conselhos de Gurus,

ou mesmo a uma suposta “sabedoria das multidões”,

segundo o defendido por Surowiecki na sua célebre obra

Eu também fui assim, e cometi em Bolsa

o mesmo erro que na Política: confiei demasiado.

Na Politica, Maquiavel trouxe-me à realidade.

Na Bolsa,só o acesso a um software

que me permite testar em regime de “walk -forwarding testing”

o que teriam dado estratégias baseadas nos melhores conselhos de outros,

é que me abriu os olhos.

E foi grande a desilusão,

pois eu, um adepto realista da gestão ativa seletiva,

nunca obtive, nas muitos experiências que fiz seguindo os conselhos dos melhores,

resultados significativamente superiores a uma gestão puramente passiva.

Mas ATENÇÃO: pode apenas ter sido azar meu.

comentários mais recentes

vendaram - me BCP a 0.2821 OBRIGADOS Há 1 hora ÉPA hoje fiz o NEGOCIO da MINHA VIDA hoje logo na ABERTURA uns SRS SIMPATICOS VENDARAM - ME 3 MILHÕES de ações do MILENIUM BCP a 0.2821 agora depois da OPA ( 1 euro ) eu envio - vos por email uma COMISSÃOZITA do BRUTAL LUCRO