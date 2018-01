Jack Ma equaciona colocar em bolsa subsidiárias da Alibaba

A oferta pública inicial (IPO) da Alibaba foi a maior de sempre. Um marco que ainda hoje tem. Estávamos em Setembro de 2014, quando a empresa de comércio electrónico Alibaba entrou em bolsa, não na China, mas na praça nova-iorquina, beneficiando do alívio das regras chinesas, o que permitiu a empresas cotarem em outros mercados.





Nestes mais de três anos desde então, a empresa de comércio electrónico co-fundada por Jack Ma cresceu para um gigante ao nível da informática, disponibilizando vários serviços - além da comercialização de produtos - como serviços de cloud, streaming de música e de vídeo, e tendo ainda participações em sectores como a saúde, logística e cinema, refere a Bloomberg.





Com uma área de actuação tão diversificada, Jack Ma revelou agora que está a ponderar separar algumas unidades da empresa e listar em bolsa, concretamente em Hong Kong, alguma dessas subsidiárias.





"Vamos considerar cotar em Hong Kong algumas subsidiárias da Alibaba mas não decidimos qual", disse Jack Ma em entrevista à Bloomberg, após ter mantido um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, que se encontra de visita à China.





A agência de informação explica que cotar uma das maiores empresas chinesas em Hong Kong seria um triunfo para a bolsa desta região administrativa especial da China. A bolsa de Hong Kong quer proceder a algumas mudanças de forma a poder competir com as praças rivais.





A Hong Kong Stock Exchange (HKSE) está a ponderar permitir que empresas com duas classes de acções entrem para este mercado. Esta poderá ser uma das medidas que podem ser adoptadas no âmbito das mudanças que estarão a ser preparadas e que será a maior ao nível das regras desde os anos de 1990, de acordo com a agência de informação.





Além da praça de Hong Kong, a China conta ainda com outra grande bolsa de valores, a praça de Xangai.





Ainda segundo a agência de informação, Jack Ma não se referiu à Ant Financial, empresa de pagamentos, que nasceu na sequência do negócio de comércio electrónico da Alibaba e que na China tem o serviço de pagamentos Alipay.





No ano passado, existiam rumores que indicavam que a Ant Financial poderia entrar em bolsa em 2017, segundo o Financial Times. Um artigo de Maio de 2017 deste jornal, citando um banco, o IPO da Ant Financial foi adiado para o final deste ano ou para o primeiro semestre de 2019 uma vez que a empresa precisava de assegurar que tinha a aprovação dos reguladores para avançar e necessitava ainda de focar-se na construção do negócio.





A Ant Financial comprou activos em outros países, como na Índia e Coreia do Sul. Mostrou-se também interessada em comprar a MoneyGram, mas esta operação foi bloqueada pelas autoridades norte-americanas, que alegaram motivos de segurança nacional para o fazerem.