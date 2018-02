Lucros do PSI-20 terão crescido 16% em 2017

mais votado

Advogado do diabo

Há 33 minutos

Alerta Companheiros, Alerta Investidores :



Não olvidem o caso do BES e de outros.

Há sempre formas de dourar uma pílula.

A CMVM diz que só para o ano começará a analisar as contas.

No caso dos bancos,

recordem-se que só uns poucos insiders

é que verdadeiramente estarão em condições de conhecer a verdade, toda a verdade,

(como acontecia no BES)

em termos de avaliar a qualidade do crédito que figura no balanço

e, portanto, a razoabilidade das provisões constituídas como custo do risco.

Concedam o benefício da dúvida de admitirem que:

em princípio, é tudo gente séria,

mas” gato escaldado de água fria tem medo”.

Lembrem-se que:

“O Seguro morreu de velho e a Prudência ainda lhe foi ao enterro”,

e é sempre de seguir o princípio de um antecessor sensato do Trump:

"Confiem mas verifiquem"