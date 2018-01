Norges Bank volta a ter participação qualificada no BCP

O banco central da Noruega aumentou a sua participação para 2,09% no passado dia 19 Janeiro.

O Norges Bank voltou a ter uma participação superior a 2% no capital do BCP, revela um comunicado emitido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira, 22 de Janeiro.





O banco central da Noruega aumentou a sua participação no banco português de 1,96% para 2,09% no passado dia 19 Janeiro, sessão em que os títulos do BCP somaram 0,36% para 30,45 cêntimos.