Nos cai mais de 2% e condiciona abertura do PSI-20

A bolsa nacional segue pouco abaixo da linha de água numa altura em que as praças europeias recuperam de três sessões de perdas.

Depois de três sessões consecutivas de perdas, a bolsa nacional está a oscilar entre subidas e descidas pouco acentuadas esta quinta-feira, 1 de Fevereiro. Nesta altura, o PSI-20 recua 0,02% para 5.662,28 pontos, com 11 cotadas em alta, cinco em queda e duas inalteradas.





Na Europa, os principais índices bolsistas seguem com sinal verde, a recuperar de três sessões consecutivas de perdas, numa altura em que prosseguem as apresentações de resultados.