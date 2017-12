Numa só operação foram transaccionadas mais de 850 mil acções dos CTT

Um bloco de 863.513 acções dos CTT foi transaccionado esta quarta-feira, 27 de Dezembro, a um preço de 3,53 euros, o que significa que, numa só operação, trocou de mãos o equivalente a 0,7% do ‘free float’.





De acordo com a Bloomberg, este bloco de acções, com um valor de mercado de 3,05 milhões de euros, foi executado às 9:02, e representa quase metade (46%) do volume de negociação médio dos últimos vinte dias.



Continuar a ler Nesta altura, os títulos dos correios sobem 0,14% para 3,545 euros, depois de terem chegado a perder um máximo de 0,73% para 3,514 euros durante a manhã.



Os CTT têm estado sob pressão em 2017, depois de a empresa ter confirmado que não conseguirá manter a sua política de dividendos nem tão pouco as metas de resultados.



As acções foram empurradas para mínimos históricos consecutivos – o valor mais baixo de sempre foi atingido a 27 de Novembro, nos 3,013 euros – levando os correios a perder 45% do seu valor em bolsa desde o início do ano, o pior desempenho entre as 18 cotadas do PSI-20.



No passado dia 19 de Dezembro, a empresa liderada por Francisco Lacerda apresentou o seu plano de reestruturação, que inclui uma redução de 8% no número de trabalhadores nos próximos três anos, uma política de dividendos ajustada aos resultados e cortes nas remunerações da administração.



As medidas de controlo de custos foram bem recebidas pelo mercado, e as acções recuperaram algum fôlego. Os CTT encerraram a sessão de dia 20 a ganhar 4,61% para 3,655 euros, tendo chegado a disparar um máximo de 10,93% durante o dia, para 3,876 euros. Contudo, os títulos voltaram para terreno negativo nas duas sessões seguintes – quinta e sexta-feira da semana passada – com descidas de 1,48% e 1,69%.