Pharol perde mais de um quarto do valor em 2018

O arranque do ano não está a ser amistoso para a Pharol. Em bolsa, a perda já supera os 25%, com as acções a negociarem em mínimos de Dezembro de 2016.

As acções da Pharol afundaram esta segunda-feira, 5 de Fevereiro, 10,07% para 0,183 euros, tendo chegado a tocar nos 0,1816 euros o que corresponde a um mínimo de Dezembro de 2016.

As acções da Pharol completam assim um ciclo de cinco dias de quedas, com as últimas três sessões a serem particularmente penalizantes para os títulos. Com as descidas recentes, a Pharol segue já a cair quase 27% desde o início do ano.