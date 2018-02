Produtora do Angry Birds afunda mais de 40% em bolsa

Os investidores e analistas ficaram decepcionados com as novas metas de resultados da empresa, que já perdem mais de metade do valor desde o IPO.

A finlandesa Rovio Entertainment continua a desiludir o mercado e a dar perdas aos investidores que em Setembro do ano passado compraram acções da dona do popular jogo Angry Birds a 11,50 euros cada uma na oferta pública inicial.

Esta quinta-feira os títulos estão a afundar 43,6% para 5,612 euros depois da cotada ter avançado com projecções de resultados que os analistas classificam de decepcionantes.





Já assim tinha sido quando a Rovio apresentou os resultados do terceiro trimestre, que levaram as acções da cair mais de 20%.

Agora a cotada finlandesa anunciou que espera uma queda nas receitas em 2018 e uma margem de lucro entre 9% e 11%.

No quarto trimestre as receitas desceram para 73,9 milhões de euros, abaixo das estimativas mais baixas dos analistas. A empresa, segundo a Bloomberg, está cada vez mais dependente da sua unidade de produção de jogos online, área onde as receitas com as licenças estão a afundar.

Além disso, o custo para aquisição de novos utilizadores mais do que duplicou e já representa 24% das receitas. As receitas angariadas com a venda de produtos relacionados com o popular jogo Angry Birds (como bonecos) caíram mais de 50% e já só representam cerca de 10% das vendas.

Com a queda das acções esta quinta-feira, a perda acumulada desde o IPO em Setembro é já de 51,2%.