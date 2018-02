PSI-20 acelera subida e lidera ganhos no Velho Continente

O principal índice da praça lisboeta está a acelerar os ganhos registados no arranque da sessão e é a praça que mais sobe no Velho Continente. Fortes ganhos do BCP, Mota-Engil e Galp impulsionam o PSI-20.

A bolsa nacional está a acelerar os ganhos registados no arranque da sessão e a liderar as valorizações no Velho Continente. O PSI-20 sobe 1,55% para os 5.504,85 pontos e, desde o início do ano, acumula uma valorização superior a 2%.





Das 18 empresas que compõem o índice, 17 estão em alta. Destaque para as valorizações do BCP, Mota-Engil e Galp Energia. As acções do banco liderado por Nuno Amado ganham 4,99% para 32 cêntimos, acelerando o ganho desde o início do ano para 17,65%. O banco revelou ontem ao mercado que obteve lucros de 186,4 milhões de euros em 2017. Entretanto, os analistas do BPI decidiram subir a recomendação para o Banco Comercial Português.